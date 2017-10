Conférence sur le «Russe alsacien» Ludwig Heinrich von Nicolay à Strasbourg

La première conférence franco-russe consacrée à Ludwig Heinrich von Nicolay, avocat et poète strasbourgeois des XVIIIe-XIXe siècles devenu président de l'Académie impériale des sciences à Saint-Pétersbourg en 1798, se déroulera le 17 octobre à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

La conférence est organisée par le Parc de Monrepos (domaine qui a appartenu à Nicolay) et l'Université de Strasbourg, dans le cadre de la présentation de la région de Saint-Pétersbourg en marge du Conseil de l'Europe.

«Le thème de la conférence scientifique n'a pas été choisi au hasard. Un lien historique s'est établi entre la région nord-ouest de la Russie et l'Alsace, avant tout grâce à la qualité de l'enseignement de l'Université de Strasbourg. Au milieu du XVIIIe siècle, plus d'un tiers des étudiants de l'Université de Strasbourg venaient de Russie. Le troisième propriétaire de Monrepos, Ludwig Heinrich von Nicolay, n'était pas seulement originaire de cette ville: il était également diplômé de la faculté juridique de l'Université de Strasbourg, puis il est devenu président de l'Académie impériale des sciences à Saint-Pétersbourg», indique le communiqué de presse des autorités de la région de Saint-Pétersbourg.

A la conférence seront présentés et débattus 8 rapports préparés par des chercheurs russes et français — notamment sur l'histoire des relations russo-alsaciennes au XVIIIe siècle —, les travaux menés sur la Russie par les chercheurs de l'Université de Strasbourg de l'époque, ainsi que l'activité scientifique et les œuvres littéraires de Nicolay.

A l'issue de la conférence sera édité un recueil des rapports en français et en russe.