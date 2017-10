Le classement des villes les plus dangereuses du monde établi

En recoupant plusieurs critères, l'hebdomadaire britannique The Economist a classé les grandes villes en fonction de leur niveau de sécurité. D'après cette liste, la ville pakistanaise de Karachi est la plus dangereuse du monde.

Parmi les critères pris en compte par les auteurs du classement figurent la sécurité personnelle, la sécurité numérique, la sécurité pour la santé et la sécurité des infrastructures.

La plus grande ville du Pakistan, Karachi, se trouve tout en bas du classement avec 38,77 points sur 100. Elle est précédée de Rangoon en Birmanie (46,47 points) et de Dhaka, la capitale du Bangladesh (47,37 points). La dizaine de villes les moins sûres comprend aussi Jakarta, Hô Chi Minh-Ville, Manille, Caracas, Quito, Téhéran et le Caire.

En tête de la liste se trouvent Tokyo (89,8 points), Singapour (89,64 points) et Osaka (88,87 points), reconnues comme les villes les plus sûres au monde. Moscou récolte 63,99 points.

D'après un classement établi par les spécialistes du Forum économique mondial au mois d'avril, la Colombie, le Yémen et le Salvador figurent parmi les pays le plus dangereux pour les touristes. Tandis que parmi les plus sûrs on trouve la Finlande, les Emirats Arabes Unis et l'Islande.