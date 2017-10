Roskosmos souhaite voir inscrit Baïkonour au patrimoine mondial de l'humanité

Le cosmodrome de Baïkonour, là où a débuté l'ère spatiale et d'où Youri Gagarine s'est envolé, mérite d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, estime le secrétaire exécutif de la Commission russe pour l'Unesco, Grigory Ordzhonikidze.

© Sputnik. Alexey Filippov Baïkonour fête son anniversaire par le retour de Novitski et Pesquet

L'Agence spatiale russe Roskosmos espère faire inscrire le cosmodrome de Baïkonour sur la liste du patrimoine mondial de l' Unesco sur proposition commune de la Russie et du Kazakhstan , a indiqué Grigory Ordzhonikidze.

«Le Président de Roskosmos s'est adressé au ministre russe des Affaires étrangères et président de la Commission russe pour l'Unesco, Sergueï Lavrov, pour lui demander de faire inscrire l'ensemble des bâtiments du cosmodrome de Baïkonour et, en particulier, de la rampe de lancement de Gagarine, sur la liste du patrimoine mondial sur proposition commune de la Russie et du Kazakhstan», a-t-il précisé.

Selon M.Ordjonikidze, les demandes d'inscription conjointes sont les bienvenues à l'Unesco, qui leur accord un traitement prioritaire.