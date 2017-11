Début des aventures de Katioucha dans l'empire du Milieu

La nouvelle chaîne Katioucha diffusera les meilleures émissions culturelles et éducatives de la chaîne Piervy Kanal, première chaîne de télévision russe, ainsi que des films russes et soviétiques sous-titrés en chinois.

Des émissions culturelles et éducatives russes ainsi que les meilleurs œuvres du cinéma russe et soviétique sont désormais disponibles en Chine , où la chaîne russophone Katioucha, a commencé à émettre ce mercredi.

«La plupart des émissions seront dédiées aux histoires de gens talentueux qui ont apporté une contribution inestimable dans le développement de la Russie: Gagarine, Brodsky, Stanislavski, Plissetskaïa, Tikhonov et beaucoup d’autres», a expliqué le service de presse de Piervy Kanal qui réalise ce projet conjointement avec le chinois CTV-Satellite TV Program, Co., Ltd.

Sous-titrée en chinois, la chaîné Katioucha proposera en outre au public les meilleurs films de fiction et documentaires, séries, shows et émissions musicales de Pierviy Kanal, mais aussi des projets dédiés au potentiel touristique des régions du pays. Des émissions pour enfants y trouveront également place.

Comme le précise le service de presse, l’initiative en question constitue un des principaux résultats de l’Année croisée de la coopération de la Russie et de la Chine dans le domaine des médias.