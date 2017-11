Nouveau simulateur de tout-terrain russes: chacun peut affronter la Sibérie à domicile

Le jeu vidéo Spintires: MudRunner, permettant de prendre le volant de tout-terrain russes, s’est soudainement retrouvé parmi les licences de jeux vidéo plus populaires telles que Call of Duty, Wolfenstein et Assassin's Creed, sur la plateforme Steam.

Spintires: MudRunner, la suite du simulateur de conduite du même nom, qui permet dans son nouveau volet de conduire des tout-terrain russes tels que Ural, KamAZ , UAZ, en Sibérie , a tout à coup fait irruption dans la liste des jeux vidéo le plus populaires, aux côtés d'Assassin's Creed: Origins, de Wolfenstein 2 et de Call of Duty: WW2, annonce la plateforme de vente de jeux électroniques Steam

Le jeu Spintires: MudRunner propose de prendre les commandes de 19 camions et véhicules tout-terrain russes et soviétiques dans les conditions rudes des forêts et chemins de Sibérie. Le simulateur prévoit des modes solo et multijoueur, jusqu'à quatre.

Quand les joueurs des grandes villes ont besoin de dépaysement, sortir virtuellement faire un tour dans la boue, les rivières et les marécages, sans autoroutes ni civilisation, Spintires: MudRunner peut être le parfait remède.

La première version du simulateur Spintires avait été lancée par la société française Focus Home Interactive en 2014. Alors, le jeu avait aussi été dans le top des ventes.