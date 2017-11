«Une apocalypse à Hollywood»: un sénateur russe commente les scandales de harcèlements

S’exprimant sur la vague d’accusations de harcèlements sexuels qui a déferlé ces dernières semaines sur Hollywood, le sénateur russe Alexeï Pouchkov a comparé la situation à une apocalypse.

«Une apocalypse à Hollywood: l’intangible [Harvey, ndlr] Weinstein s’est écroulé, un scandale géant autour de Kevin Spacey, [Dustin, ndlr] Hoffman lui aussi s’est vu accusé. À suivre», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

В Голливуде апокалипсис: неприкасаемый Вайнштейн рухнул, гигантский скандал вокруг Кевина Спейси и уже обвинили Хоффмана. Продолжение будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 1 novembre 2017

​Le producteur américain Harvey Weinstein est actuellement au cœur d’un scandale qui a pris une ampleur internationale. Il est accusé de harcèlements sexuels et de viols par de nombreuses femmes, dont des actrices américaines et françaises, dont Judith Godrèche et Emma de Caunes. Le magnat d'Hollywood est visé par des enquêtes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

© AP Photo/ Chris Pizzello/Invision Macron compte priver Harvey Weinstein de sa Légion d’honneur

Ce scandale a donné un coup d’envoi à une série d’autres révélations et accusations. Ainsi, l’écrivaine Anna Graham Hunter a déclaré que l’acteur Dustin Hoffman l’avait harcelé sexuellement lorsqu’elle avait 17 ans.

Des accusations ont en outre été formulées à l’encontre des réalisateurs James Toback, Brett Ratner et l’acteur Kevin Spacey et même l’ancien Président américain George Herbert Walker Bush.