Rends-moi ma musique: ces grands tubes accusés de plagiat

Comme dans tous les arts, en musique, il importe surtout d'être le premier. Or, dans certains cas, c'est la justice qui doit décider qui était le premier et qui était le second.

Si toutes les chansons possibles ne sont pas encore écrites, il semble parfois qu'on arrive peu à peu à une situation au-delà de laquelle les répétitions seront inévitables. Les récentes accusations de plagiat lancées par le groupe britannique Radiohead contre la chanteuse américaine Lana Del Ray s'ajoutent à une liste déjà longue d'histoires similaires qui ont parsemé l'industrie musicale de ces dernières années.

Paul Rose contre U2

Début 2017, le guitariste britannique Paul Rose a accusé le groupe U2 d'avoir copié sa chanson Nae Slappin pour le morceau The Fly du légendaire album Achtung Baby sorti en 1991. Certainement un manque d'inspiration.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, le musicien affirme qu'un «auditeur ordinaire raisonnable» est capable d'admettre que «les morceaux sont les mêmes en substance» et qu'une violation des droits d'auteur a été ainsi commise.

© AP Photo/ John Salangsang U2 accusé de plagiat par un musicien britannique

Selon l'avocat de Rose, Thomas Mullaney, si son client ne s'est exprimé sur le «vol» de sa chanson que 26 ans plus tard, c'est parce qu'il ne voulait pas que cette affaire nuise à sa réputation «alors qu'il n'était qu'au début de sa carrière». En guise de dommages et intérêts, le musicien a demandé pas moins 5 millions de dollars.

Joe Satriani et Cat Stevens VS Coldplay

À la fin des années 2000, la formation de Chris Martin, Coldplay a subi une sorte de double attaque de la part du guitariste virtuose Joe Satriani et de la légende pop Cat Stevens. Selon Satriani, Coldplay lui a «emprunté» le thème de sa chanson If I Could Fly pour son tube Viva la Vida:

De son côté, Cat Stevens a décidé de se mêler de cette affaire, affirmant que les deux chansons susmentionnées étaient en fait des copiés-collés de la mélodie de Foreigner Suite:

Killing Joke VS Nirvana

En 1993, le groupe Killing Joke a accusé Nirvana d'avoir plagié le riff de guitare de son morceau Eighties dans Come as You Are, l'une de ses chansons les plus connues, sortie comme deuxième single de l'album Nevermind en 1992:

Des poursuites judiciaires ont été engagées, mais Killing Joke a pris la décision d'abandonner les charges après la mort tragique de Kurt Cobain survenue en avril 1994. Une dizaine d'années après, le batteur de Nirvana, Dave Grohl, viendra jouer de la batterie sur l'album éponyme de Killing Joke paru en 2003.

Led Zeppelin VS Taurus

Stairway To Heaven de Led Zeppelin, l'un des plus grands tubes rock de tous les temps paru en 1971 sur l'album IV contient une introduction qui ressemble étrangement au titre Taurus du groupe Spirit sorti trois ans plus tôt:

Les membres de Spirit ont par la suite tenté de faire interdire les remasterisations de IV via une plainte pour violation de droits d'auteur, mais en vain. La justice américaine n'a pas relevé d'éléments «intrinsèquement similaires» entre les deux morceaux.

The Verve VS Rolling Stones

Classée à plusieurs reprises parmi les meilleures chansons britanniques de tous les temps, Bitter Sweet Symphony du groupe de britpop The Verve a également été créditée à Mick Jagger et Keith Richards à l'issue d'un long procès surmédiatisé.

Le tube était basé sur un échantillon d'une reprise symphonique de The Last Time des Rolling Stones par le Andrew Oldham Orchestra. À l'origine, The Verve avait négocié une licence pour utiliser le sample, mais on a ensuite accusé le groupe d'avoir abusé de cet échantillon. Au terme de la bataille juridique qui s'en est ensuivie, la formation britpop a été de facto dépossédée de son tube.