«Poutine» remporte un Grammy

L'auteur, compositeur et interprète américain Randy Newman a été récompensé dimanche par un Grammy Award pour sa chanson ironique «Putin» consacrée au président russe Vladimir Poutine.

L'œuvre a été récompensée dans la catégorie «Meilleur arrangement, instruments et chants», lit-on sur le compte Twitter des Grammys.

​«Il peut faire tourner un réacteur nucléaire avec l'hémisphère gauche de son cerveau», entend-on dans la chanson. «Quand il retire sa chemise, il rend les femmes folles. Quand il retire sa chemise, il me donne envie d'être une femme», chante Randy Newman, 74 ans, ironisant sur la popularité énorme du leader russe.

«Vous dites que Poutine prend la grosse tête? Sa tête est très bien», souligne-t-il cependant dans sa chanson.

Randy Newman a déjà été récompensé à six reprises aux Grammys et a obtenu deux Oscars. Il a écrit notamment l'un des morceaux du film Toy Story, You've got a friend in me.

Cette année, il concourait dans cette catégorie contre Justin Hurwitz avec la chanson Another Day Of Sun du film La La Land, Jorge Calandrelli avec la chanson Every Time We Say Goodbye, Joel McNeely avec I Like Myself et Shelly Berg, Gregg Field, Gordon Goodwin and Clint Holmes avec I Loves You Porgy/There's A Boat That's Leavin' Soon For New York.