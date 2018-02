Même s'ils empruntent des techniques à des écoles chorégraphiques étrangères, les artistes russes mettent dans leur danse leur âme russe, a déclaré à Sputnik le danseur étoile du Bolchoï Artem Ovtcharenko.

«Mon métier m'a beaucoup appris. Le ballet ne fait pas que distraire les gens. Il les forme et les éduque», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que dans ce métier, il fallait beaucoup lire, étudier d'autres cultures.

© Sputnik. Alexandr Makarov Maïa Plissetskaïa, symbole du ballet russe du XXe siècle 13

«On se pose une multitude de questions et on se trouve dans la recherche permanente de réponses. On est en permanence ému, en pensant à mieux incarner tel ou tel personnage par la danse. La principale réponse est que l'artiste n'appartient qu'à lui-même. Dès que vous commencez à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit [que ce soit aux parents, aux pédagogues ou à la direction, ndlr], vous devenez inévitablement l'otage des attentes et des opinions des autres», a résumé le danseur.