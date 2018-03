«La forme de l'eau» oscarisé, réminiscence d’un film soviétique?

«La forme de l'eau» a obtenu dimanche l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro. Nommé 13 fois, le film du réalisateur mexicain était le grand favori.

L'action du film se passe dans les années 1960. C'est l'histoire d'une femme de ménage muette dans un laboratoire secret qui tombe amoureuse d'une créature reptilienne prisonnière du gouvernement et décide de la libérer.

Aux cinéphiles russes, ce sujet rappelle on ne peut plus celui du film culte de 1961 «L'homme amphibie», qui parle de l'amour d'un «monstre des mers» (pourtant d'une beauté remarquable) et d'une jeune fille «terrestre», également très belle.

Le réalisateur affirme ne jamais avoir vu le film soviétique avant d'avoir tourné le sien. Cependant, les deux sont des contes fantastiques parlant d'amour et où il y a un scélérat qui nuit aux amoureux.

Mais le personnage principal de «La forme de l'eau», à la différence du héros russe, est une véritable créature amphibie à l'aspect hors du commun et monstrueux.

Autre différence, une fin heureuse n'attend les personnages que d'un seul de ces deux films…