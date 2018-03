Quand tout le Japon se transforme en un jardin fleuri sorti d’un conte de fée (photos)

Des arbres couverts de millions de fleurs, le sol tapissé de pétales et l’air coloré en rose: la floraison des sakura pousse des milliers de touristes du monde entier à venir au Japon chaque printemps. Les chanceux qui ont vu cette merveille de la nature de leurs propres yeux partagent sur le Net des clichés fantastiques.

Des milliers de touristes affluent au Japon en ces jours de floraison des sakura. Certains réservent à l'avance les billets d'avion et les hôtels pour respecter, avec les Japonais, l'ancienne tradition de contemplation des sakura et se retrouver au cœur des jardins juste au moment où des millions de fleurs roses recouvrent les arbres et tapissent le sol.

D'habitude, durant cette période, les Japonais, ainsi que les touristes, se promènent dans les parcs, piqueniquent sous les arbres et prennent les cerisiers en photo. Lorsque la nuit tombe, des milliers de petites lumières illuminent les arbres en fleurs, les rendant encore plus mystérieux.

Le parc d'Ueno, à Tokyo, est le meilleur endroit pour observer la floraison des cerisiers. 85.000 personnes le visitent quotidiennement en ces jours de printemps. Un autre endroit prisé pour contempler les sakura, dans la capitale japonaise, est le jardin impérial de Shinjuku.

En japonais, la tradition de contempler la floraison des sakura s'appelle hanami et est respectée par les Japonais depuis plus de 2.000 ans.

Les touristes chevronnés conseillent de chercher des lieux spécifiques pour contempler les sakura grâce à Google Maps, où ces derniers sont marqués durant la période de floraison.

Dans le sud du pays, la floraison se poursuivra jusqu'à fin avril, alors que dans le nord, elle s'achèvera vers la mi-mars.