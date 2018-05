Le pire musicien rock de toutes les époques (parmi les meilleurs) désigné

Jon Bon Jovi et son groupe ont été classés derniers sur une liste des meilleurs musiciens de rock and roll qui se sont distingués au sein du Rock and Roll Hall of Fame.

Dans le classement des 214 musiciens faisant partie du Rock and Roll Hall of Fame dressé par le site Vulture, Jon Bon Jovi et son groupe éponyme ont été classés à la dernière place.

Selon les critiques de musique, les membres de Bon Jovi ne font pas partie d'un groupe de rock mais «jouent dans un film sur un groupe de rock».

Le groupe Queen se classe 213e, qualifié de «groupe le plus surestimé de l'histoire de la musique pop». Leur popularité aux États-Unis a rapidement diminué après leur apogée, mais ils sont restés très populaires au Royaume-Uni, selon le site. Ce n'est que lorsque Freddie Mercury, le chanteur du groupe, est mort du SIDA, que sa popularité a rebondi.

Le troisième groupe le moins bon parmi ces classiques du rock and roll serait le Journey, créé en 1973 (212e place).

En revanche, Chuck Berry a été proclamé meilleur musicien du Rock and Roll Hall of Fame, décédé en 2017 à l'âge de 90 ans. Il est qualifié d'«une des figures les plus significatives de la culture américaine du 20e siècle».

Le fameux groupe britannique The Beatles se place en deuxième position, suivi par Bob Dylan.

Le top 10 comprend également Elvis Presley, James Brown, Prince, les groupes Ramones et Nirvana, ainsi que les chanteurs Buddy Holly et Muddy Waters.

Le Rock and Roll Hall of Fame and Museum (Panthéon et musée du rock and roll) est un musée, mais également une institution, qui conserve et archive les moments les plus significatifs des plus grands artistes de rock, ou des plus influents, qu'ils soient chanteurs, musiciens, producteurs, ou toute autre personne ayant eu une influence de façon notable sur l'industrie du rock. Ce musée est situé à Cleveland, dans l'État américain de l'Ohio.