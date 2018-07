Et les meilleurs méchants dans l’histoire du cinéma sont…

L’histoire du cinéma est pleine de personnages mémorables. Afin de choisir les meilleurs méchants de l’industrie du cinéma, le magazine US Hollywood Reporter a interviewé plus d'un millier de personnes de tous les âges.

© Sputnik . Vladimir Trefilov Et l’acteur le mieux payé du monde en 2017 est…

Le magazine américain Hollywood Reporter a classé les 25 meilleurs méchants dans l'histoire du cinéma.

Le média a interviewé plus d'un millier de représentants de l'industrie cinématographique de divers âges qui ont nommé les méchants les plus mémorables de films et de dessins animés.

Sur la première place du podium on retrouve l'antagoniste principal du fantastique film «Star Wars» Dark Vador. Il a été nommé le meilleur méchant de l'histoire du cinéma par des représentants de presque toutes les catégories d'âge.

La deuxième position est occupée par Hannibal Lecter du thriller Le silence des agneaux de 1991 interprété par Anthony Hopkins, pour lequel l'acteur a reçu un Oscar.

I don't think anyone could play Hannibal Lecter better than Anthony Hopkins. pic.twitter.com/K2SdZoygSY — Bizz🌈 (@Esethu_Seku) July 13, 2018

La troisième position est occupée par la méchante sorcière du film «Le Magicien d'Oz» de 1939 interprétée par l'actrice Margaret Hamilton.

Margaret Hamilton voulait être actrice. N'était pas assez belle selon Hollywood. A fait des rôle de sorcière toute sa vie (magicien d'oz) pic.twitter.com/yV6oCtXksg — MedecineTime (@Psy_chotrope) July 7, 2017

Dans le top dix du classement, il y a des personnages comme Joker, qui a notamment été interprété par Heath Ledger. Mildred Ratched du film «Vol au-dessus du nid de coucou», Miranda Priestley du film «Le diable s'habille Prada», Norman Bates Anthony de «Psychose», Annie Wilks de «Misery», Hans Landa de «Inglourious Basterds» et Anton Chigurh de «No country for old men — Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme ici, sont également dans la liste.»

La dernière des 25 place de la liste est occupée par l'agent Smith de la trilogie «Matrix».