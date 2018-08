Escapade d’un week-end: quelles sont les villes les moins chères d’Europe?

Alors que le mois de septembre nous promet encore pas mal de journées ensoleillés, les experts de Post Office Travel Money ont dressé une liste des villes européennes les plus et les moins chères pour réaliser une escapade d'un week-end.

Les belles villes ne manquent pas en Europe et pas besoin d'avoir un gros budget pour pouvoir y jeter un œil, comme le prouve le classement dressé par Post Office Travel Money et dévoilé par Pomogator.

L'édition a analysé le coût d'un panier de dix produits et services typiquement touristiques pour dresser une liste des destinations de week-end les moins et les plus chères. Les experts ont ainsi pris en compte les frais d'hébergement dans un hôtel trois étoiles, le coût des transports, le dîner composé de trois plats ainsi que les boissons, dont la bière, le vin et le soda. L'entrée pour un musée, une galerie d'art ou toute autre activité culturelle a également été évaluée.

En tête de la liste des destinations les plus abordables s'est installée la capitale serbe Belgrade, suivie par la capitale roumaine Bucarest et la ville côtière portugaise Porto.

Parmi les plus chères, on trouve Venise: partir en week-end pour la ville reconnue comme la plus coûteuse en Europe reviendra à près de 500 euros. Vient ensuite Paris, classique des classiques, suivie par Barcelone.