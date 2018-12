Une tombe vieille de 4.000 ans découverte intacte en Égypte

Une tombe datant de plus de quatre mille ans a été mise au jour par des archéologues dans la zone de la nécropole de Saqqarah, près du Caire, a fait savoir le ministre égyptien des Antiquités Khaled Al-Anani.

Selon lui, ce tombeau serait celui d'un dignitaire haut placé ayant vécu à l'époque de la cinquième dynastie égyptienne qui a régné de 2504 à 2347 av. J.-C.

«Il s'agit de l'une des plus belles et plus importantes découvertes réalisées en 2018, s'il l'on prend en considération ses peintures en couleurs, ses sculptures et le fait que la tombe n'a pas été pillée», a expliqué le ministre.

© REUTERS / The Ministry of Antiquities Un sphinx superbement conservé vieux de 2.000 ans découvert en Égypte

Les scientifiques vont extraire tous les objets de la tombe pour les étudier de manière approfondie, a-t-il promis.

Le site de Saqqarah est l'une des nécropoles les plus vastes et anciennes d'Égypte abritant des tombes, des pyramides et des mastabas de toutes les époques, depuis la Ière dynastie jusqu'à l'époque Ptolémaïque.