Paris Images Digital Summit 2019: un salon pour les amoureux d’effets spéciaux

La grand-messe des effets spéciaux prendra ses quartiers au Centre des arts d'Enghien-les-Bains. La 5e édition de Paris Images Digital Summit (PIDS), organisé par le centre d'Enghien-les-Bains avec le soutien de la Région Ile-de-France, se tiendra du 30 janvier au 2 février 2019. Depuis cinq ans, le PIDS s'est imposé comme le salon français de référence en matière d'effets visuels et d'animation numérique. Cette nouvelle édition permettra de présenter au public la création numérique sous toutes ses formes: du VFX (Visual Effects) à la VR (Virtual Reality), en passant par l'animation et les images de synthèse/CGI (Computer-Generated Imagery).

Le PIDS permettra donc de mettre en exergue la vitalité des secteurs de l'animation et des effets visuels. Et pour cause, selon les chiffres du centre national du cinéma et de l'imagerie animée (CNC), sur la période 2005-2016 l'embauche dans les entreprises de production de films d'animation et d'effets visuels a presque doublé. En 2016, le secteur recensait plus de 6.200 postes. En 2004, ils y en avaient 3.200.

Le programme de cette nouvelle édition sera donc riche, avec la présence de John Knoll, superviseur des effets visuels chez Industrial Light & Magic (ILM). John Knoll a notamment travaillé sur les films Avatar, Pacific Rim, Star Wars et Mission Impossible. Il a également était oscarisé pour son travail sur le film Pirates des Caraïbes.

Autres temps forts du PIDS 2019, la projection en avant-première de Dragons 3 (DreamWorks) de Dean DeBlois et la soirée Matrix 20ème anniversaire avec une masterclass de Dominique Vidal (superviseur VFX chez BUF), inventeur du «frozen time» qui inspirera le «bullet time». Cette masterclass sera animée par le YouTubeur Gorkab (Thomas Martin) qui reviendra en détails sur les coulisses de la création des effets spéciaux des suites Matrix Reloaded et Revolutions, BUF ayant refusé de travailler sur le premier Matrix. En effet, les sœurs Wachowski étaient plus connues en tant que scénaristes (Assassins), que réalisatrices, avec seulement un film à leur crédit, Bound.

Pour se rendre au Paris Images Digital Summit:

12-16 Rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains

Pour plus d'informations: parisimages-digitalsummit.com