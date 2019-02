Donald Trump remporte le Golden Raspberry du pire acteur de l’année

Donald Trump a décroché le Golden Raspberry Awards du pire acteur de l'année pour son apparition, dans son propre rôle, dans deux documentaires sortis en 2018, Death of a Nation et Fahrenheit 11/9.

Dans cette catégorie, le locataire de la Maison-Blanche a ainsi devancé Johnny Depp (Sherlock Gnomes), Will Ferrell (Holmes & Watson), John Travolta (Gotti) et Bruce Willis (Death Wish). La conseillère de M.Trump Kellyanne Conway obtient pour sa part le prix de la pire actrice dans un second rôle pour les images d’archive utilisées dans Fahrenheit 11/9.

Organisées chaque année à la veille de la cérémonie des Oscars, les Golden Raspberry Awards récompensent le pire de la production cinématographique. En 2019, c’est la comédie policière Holmes & Watson qui est le grand gagnant, avec quatre trophées dont celui du plus mauvais film et du pire plagiat.