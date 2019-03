La cause de la mort du chanteur de The Prodigy, selon le leader des Sex Pistols

Le leader des Sex Pistols, Johnny Rotten, a affirmé que Keith Flint, chanteur du groupe The Prodigy, s'était donné la mort parce qu'il souffrait de solitude, relate le portail d'information TMZ.

© AP Photo / Axel Seidemann Une raison probable pour laquelle la voix de Progidy a mis fin à ses jours

Selon les propos de Rotten, ils étaient de bons amis et la nouvelle de la mort de Flint lui a «brisé le cœur». «N'interprétez pas mal mes propos, mais personne ne l'aimait, tout le monde l'avait quitté et c'est ça qui l'a détruit», a-t-il déclaré.

Rotten a répondu par l'affirmative à la question du journaliste si les drogues avaient pu être une cause de cette décision.

Il a ajouté: «mais vous devez comprendre que nous ne prenons plus soin les uns des autres. Si vous avez besoin d'aide, venez me parler. Il ne faut pas mourir». D'après le chanteur, les gens qui souffrent de solitude dans l'industrie du rock sont de plus en plus nombreux. Il a lancé un appel aux musiciens afin de se soutenir les uns les autres.

Le 4 mars, Keith Charles Flint, légende de la musique rave, âgé de 49 ans, a été retrouvé mort dans sa maison dans l'Essex. Sur la page Instagram du groupe, l'un de ses membres fondateurs, Liam Howlett, a affirmé que le chanteur avait mis fin à ses jours.