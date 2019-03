L’ex-candidate de l’Ukraine à l’Eurovision supportera finalement la Russie

La chanteuse ukrainienne MARUV, qui a refusé de représenter son pays à l'Eurovision 2019, supportera Sergueï Lazarev, représentant de la Russie pendant le concours.

Anna Korsoun dont le nom de scène est MARUV a annoncé sur son compte Instagram en direct qu'elle allait regarder les interventions de tous les participants de l'Eurovision mais qu'elle ne supportera que le chanteur russe Sergueï Lazarev. «Nous avons une super histoire mutuelle intéressante, c'est pourquoi je vais le supporter», a-t-elle expliqué. Elle a également ajouté qu'elle entretenait de bonnes relations avec ce musicien.

Selon MARUV, l'Eurovision n'est plus d'actualité. La chanteuse a aussi souligné qu'elle n'envisageait plus de présenter sa candidature pour participer à l'Eurovision et elle a annoncé sa tournée en Russie prévue pour ce printemps.

Auparavant, MARUV n'avait pas signé le contrat avec la télévision publique ukrainienne UA PBC suite à leurs divergences concernant les conditions de sa participation à l'Eurovision. Selon le contrat, MARUV aurait dû renoncer aux concerts programmés en Russie. Le document impliquait d'autres restrictions que la chanteuse a refusé d'accepter. «Je ne suis pas une batte sur une arène politique», a-t-elle déclaré sur son compte Instagram.

Suite à son refus, les groupes ukrainiens de musique Freedom Jazz et Kazka (classés second et troisième respectivement pendant la sélection nationale) ont aussi rejeté la proposition de représenter leur pays à cette compétition. Le 27 février, l'Ukraine a écarté sa candidature pour concourir à l'Eurovision qui aura lieu à Tel Aviv du 14 au 18 mai.