«Terminus Vladivostok», le documentaire qui fait voyager en Transsibérien

«Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le Soleil retarde», écrivait Blaise Cendras à bord du Transsibérien. Un siècle plus tard, c'est le tour du réalisateur Laurent Canches d'écouter le rythme monotone du train en mouvement.

Pourtant, traverser la Russie d'ouest en est, jusqu'à l'Extrême-Orient de la Sibérie, chercher la frontière «est» de l'Europe, évoquer le sentiment européen avec des centaines de compagnons de route n'a rien de monotone. Les récits d'écrivains russes du passé et d'aujourd'hui — Alexandre Blok, Piotr Tchaadaïev, Fiodor Dostoïevski, Anton Tchekhov — se fondent et s'entremêlent dans ce voyage actuel avec les récits et les histoires véridiques des femmes et des hommes… il a suffi à Laurent Canches d'aiguiller sa vie.