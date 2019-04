Les Saisons russes de 2020 en France pourraient être inscrites dans le Livre Guinness

En visite de travail à Paris, le ministre russe de la Culture Vladimir Medinski a promis que les Saisons russes battraient par leur «envergure remarquable» les records des manifestations culturelles des années précédentes.

Selon lui, il s'agit non seulement des performances des troupes des théâtres Bolchoï et Mariinsky, mais aussi de la «deuxième grande exposition des trésors des impressionnistes de la collection des musées russes».

«Notre exposition précédente, il y a deux ans, était inscrite au Livre Guinness des records en tant qu'exposition d'art la plus visitée de l'Histoire de France. Nous espérons que celle-ci battra le record précédent», a-t-il ajouté.

Rappelons qu'en 2017, l'exposition Icônes de l'art moderne a été inscrite dans le Livre Guinness des records comme l'exposition la plus visitée de toutes les années d'après-guerre en France. En l'espace de quatre mois, plus de 1,2 million de personnes ont visité l'exposition organisée dans les halls de la Fondation Louis Vuitton, à Paris, pour voir les 130 œuvres prêtées par le musée Pouchkine de Moscou et le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. L'exposition comprenait des œuvres de Monet, Matisse, Picasso, Gauguin, Cézanne, Le Douanier Rousseau et Derain.

En 2017, pour la première fois, le festival Saisons russes — qui porte ce nom en souvenir des prestations de la troupe de ballet de Serge de Diaghilev — s'est déroulé au Japon, où il a rassemblé plus de 3,5 millions de spectateurs, dans 42 villes du pays.

Les Saisons russes ont été organisées par la célèbre compagnie de ballet russe rassemblée en 1907 par l'impresario Serge de Diaghilev. La première saison a eu lieu au théâtre parisien du Châtelet en 1909 et a fait découvrir aux Français l'art russe de ballet.