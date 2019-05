Une «chambre des secrets» découverte dans le palais de l’empereur Néron à Rome (photos)

Le palais de l'empereur Néron à Rome, aussi nommé la Maison dorée ou Domus aurea, construit il y a deux mille ans et ravagé par un incendie, cachait un secret. En effectuant des travaux de restauration, un groupe d'archéologues a découvert une pièce cachée souterraine décorée de peintures murales et de fresques représentant des créatures réelles et mythiques, selon Science Alert.

Archaeologists Discovered a Hidden Chamber in Roman Emperor Nero's Underground Palace https://t.co/2GFjna1Zsg pic.twitter.com/35Lb4ULWRa — STEM Odyssey (@Job_Board_UK) 13 mai 2019

Cette pièce a été baptisée «chambre du sphinx», d'après l'une des créatures décorant les murs.

Non loin de ce sphinx se trouvent également des centaures peints dans des tons rouge et ocre et avec des dorures, ainsi que la divinité grecque Pan. Des oiseaux et des créatures aquatiques, dont des hippocampes, y sont également représentés, ainsi qu'un guerrier armé d'un arc, d'un bouclier et d'une épée combattant une panthère, le tout encadré par des éléments végétaux et des arabesques.

Une grande partie des murs de cette pièce sont encore recouverts de poussière, laquelle empêche de voir les autres fresques. Cependant, il n'est pas prévu pour le moment de les nettoyer car cela pourrait perturber la stabilité de la construction.

Ancora immagini della #SaladellaSfinge, casualmente individuata nel corso dei restauri della Domus Aurea: ecco la volta e le pareti riccamente decorate con centauri, satiri e pantere.

Fino a poco tempo fa, e per oltre 20 secoli, decisamente uno dei #SecretsMW! #MuseumWeek pic.twitter.com/tfNsiey486 — Parco Colosseo (@ParcoColosseo) 14 mai 2019