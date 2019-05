Le candidat français à l’Eurovision classé parmi les favoris par les bookmakers

Des bookmakers ont défini les favoris de la 64e édition du concours Eurovision de la chanson 2019, quelques jours avant la finale, a indiqué le quotidien espagnol El Periodico.

Le candidat néerlandais, Duncan Laurence, avec la chanson Arcade, arrive en tête de leurs paris. Depuis la sortie de sa chanson, il n'a jamais quitté le haut du palmarès des classements de bookmakers, a souligné le journal.

Les parieurs professionnels classent deuxième le candidat suédois, John Lundvik, avec sa ballade lyrique Too late for love. À la troisième place, les bookmakers misent sur le chanteur français, Billal Hassani

Le représentant de la Russie, Sergueï Lazarev se retrouverait au pied du podium, avec le titre Scream, selon les prévisions.

Les dix premiers participants à l'Eurovision 2019 ont été sélectionnés le 14 mai. Ainsi, la Grèce, la Biélorussie, la Serbie, Chypre, l'Estonie, la République Tchèque, l'Australie, l'Islande, Saint-Marin et la Slovénie se sont déjà qualifiés à l'issue de la première demi-finale.

La France, qui fait partie des pays formant le Big Five —c'est-à-dire les plus gros contributeurs financiers au concours avec l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne-, ne dispute pas les demi-finales et entrera en lice uniquement pour la finale. Israël, en tant que pays organisateur, est aussi exempté des épreuves de qualification.