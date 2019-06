Un grand mystère de la 2e GM bientôt élucidé? Des chercheurs tombent sur un tunnel qui mènerait à la Chambre d’ambre

Lors des recherches sur le territoire d'un complexe de bunkers allemands dans le village de Mamerki, dans le nord de la Pologne, des chercheurs ont découvert l'entrée du tunnel au bout duquel pourrait se trouver la Chambre d’ambre volée par les nazis en Russie au début des années 1940, annonce la station de radio polonaise RMF FM.

«Nous pouvons parler sans hésiter d'une avancée décisive dans la recherche. Grâce à un géoradar professionnel, nous avons pu déterminer l'emplacement du tunnel souterrain. Après des fouilles sur le site, nous avons trouvé la trappe, qui n'a presque certainement pas été ouverte depuis la guerre», a déclaré un employé du musée local de la Seconde Guerre mondiale, Bartlomiej Plebanczyk.

Jusqu'à présent, les dimensions du tunnel restent inconnues. Dans le même temps, tout porte à croire que son entrée a été délibérément masquée par une grande couche de terre, Pour y pénétrer, les chercheurs doivent donc retirer la dalle de béton de 100 kg recouvrant l'entrée, ainsi que déraciner l'arbre qui a poussé au-dessus de celle-ci. Selon M.Plebanczyk, le tunnel sera probablement ouvert fin juin, lorsque toutes les formalités auront été réglées.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le village de Mamerki a abrité le quartier général du commandement de l'armée de la Wehrmacht. Entre 1940 et 1944, 250 abris ont été construits dans les forêts locales, dont 30 bunkers en béton. Quarante généraux et environ 1.500 officiers et soldats y ont été affectés, un fait qui a suscité plusieurs hypothèses sur les possibles trésors qui auraient pu y être cachés.

Bien que les recherches concernant la Chambre d’ambre sur le territoire du complexe se soient soldées par des échecs en 2016-2017, cette fois les chercheurs estiment leurs chances de succès comme bien meilleures.

La Chambre d'ambre avait été créée par des spécialistes allemands pour le roi Frédéric-Guillaume Ier de Prusse.

Elle avait été par la suite offerte par le roi de Prusse au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716.

Pendant presque deux siècles, elle fut installée au palais de Catherine de Tsarskoïe Selo, près de Saint-Pétersbourg. Plusieurs fois rénovée, elle avait une surface de 55 mètres carrés et contenait plus de six tonnes d'ambre. Volée par les Allemands en 1941, elle est considérée comme perdue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Nombreuses ont été les tentatives de retrouver la Chambre d'ambre depuis la fin de la guerre. Il existe plusieurs versions de son possible emplacement. Une des hypothèses veut que cette chambre soit cachée sur le territoire de la région de Kaliningrad (ancien territoire de la Prusse-Orientale appartenant à l'époque à l'Allemagne). Selon d'autres, elle pourrait se trouver quelque part en Allemagne, en Pologne, en République tchèque ou encore au fond de la mer Baltique.