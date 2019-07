Une chaîne britannique dévoile l'apparence possible de Banksy - vidéo

L’enregistrement d’une interview d’un artiste urbain anonyme a été découvert dans les archives de la chaîne britannique ITV. Selon le média, la vidéo a été prise en 2003 à l’approche de la première grande exposition de Banksy «Turf War».

L’interlocuteur du média porte un T-shirt couvrant la moitié de son visage et une casquette. On ne peut voir que les yeux de l’artiste. ITV estime qu’il peut s’agir de Banksy puisque celui-ci ne s’est jamais montré en public.

«Je suis déguisé car on ne peut pas être un artiste urbaine et apparaître en public. Les deux choses ne vont pas ensemble», affirme-t-il.

La vidéo a été découverte par le journaliste Robert Murphy qui a ensuite contacté Haig Gordon, l’auteur de cette interview.

«J’ai vu son visage. Le seul problème est que je ne peux pas me rappeler son physique», a déclaré ce dernier.

M.Gordon a toutefois précisé qu’il n’avait pas de preuves qu’il s’agissait de Banksy.

Banksy est le pseudonyme d'un artiste connu pour son art urbain (ou street art) et également comme peintre et réalisateur. La personnalité est entourée de mystères. Il existe plusieurs versions concernant son identité. Selon l'une des hypothèses, il s'agirait de Robert Del Naja, un musicien et chanteur anglais, artiste graffeur et membre-fondateur du légendaire groupe Massive Attack.

D'autres pensent que l'insaisissable artiste serait Robin Gunningham, qui a fait ses études dans une école de Bristol.