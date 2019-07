Oliver Stone interroge Vladimir Poutine sur l’Ukraine

Le Président russe a exposé son attitude envers la politique de Kiev dans une interview exclusive accordée au réalisateur américain Oliver Stone pour son documentaire «Revealing Ukraine», relate le site de la chaîne de télévision publique russe Pervy Kanal.

Ainsi, entre autres, de l’incident survenu dans le détroit de Kertch en novembre 2018, lorsque trois navires ukrainiens avaient violé la frontière russe et réalisé des manœuvres dangereuses sans réagir aux avertissements. Ils avaient été arrêtés par les gardes-frontières russes.

«L’ex-Président Porochenko a sciemment organisé cette provocation lors de sa campagne électorale. Il savait que les électeurs de l’est et du sud du pays ne le soutiendraient pas et a utilisé cette provocation pour augmenter les tensions et décréter la loi martiale. Et j’ai tout lieu de penser qu’il voulait introduire la loi martiale dans l’ensemble du pays, voire reporter les élections. Il voulait à tout prix garder le pouvoir», a indiqué Vladimir Poutine.

Le documentaire

Le documentaire, cosigné par Oliver Stone et l’Ukrainien Igor Lopatenok, et qui vient de remporter le Grand Prix au Festival du Film de Taormina, en Italie, s’attache sur les événements survenus en Ukraine après l’Euromaïdan (manifestations pro-européennes) de 2013 et la crise dans le pays qui l’a suivi.

Il sera dévoilé pour la première fois en Russie sur la chaîne Rossiya 1, le 19 juillet.

En juin 2017, la chaîne câblée américaine Showtime avait diffusé un documentaire en quatre épisodes intitulé «The Putin Interviews», réalisé sur deux ans et se composant d'une douzaine d'entretiens accordés par le chef d'État russe à Oliver Stone.