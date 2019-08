Gérard Depardieu incarnera au cinéma l’ancien dirigeant de l’URSS Léonid Brejnev

Léonid Brejnev, Secrétaire général du Parti communiste de l’URSS, sera incarné sur le grand écran par Gérard Depardieu, a fait savoir à la radio Frekvence1 le producteur du film, Antonio Leka.

«Nous avons déjà signé un contrat avec M. Depardieu. En septembre, on aura une rencontre avec lui et son équipe à Paris et on discutera des détails du tournage», a-t-il précisé.

Il a ajouté qu’un acteur mondialement connu jouera le rôle principal d’Alexander Dubcek, figure proue du Printemps de Prague, soit le premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque. Cependant, l’accord avec la vedette mystère n’a pas encore été conclu.

Quant au réalisateur, le Croate Lordan Zafranovic, il faisait ses études à Prague dans un institut de cinématographie en 1968 et a été témoin de plusieurs événements qu’il envisage de montrer à l’écran.

Citoyenneté russe de Depardieu

Gérard Depardieu s'est vu accorder la citoyenneté russe en 2013 par le Président Vladimir Poutine. Il était officiellement enregistré en tant que résident et entrepreneur individuel à Saransk, ville de 300.000 habitants située à 650 km à l'est de Moscou, mais a depuis déménagé à Novossibirsk, en Sibérie.