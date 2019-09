Des égyptologues ont pour la première fois ouvert le coffre de Toutânkhamon – vidéo

La célèbre historienne et présentatrice britannique Bettany Hughes et l'égyptologue Essa Zidane ont participé à l'émission «Les plus grands trésors d'Égypte», diffusée le 3 août par la chaîne de télévision britannique Channel 5. Lors de cette émission, ils ont ouvert pour la première fois un coffre, retiré du tombeau du pharaon Toutânkhamon, comme le relate le Sun.

Selon The World News, ce coffre a été extrait du tombeau «maudit» de Toutânkhamon, découvert en 1922 lors des fouilles dirigées par l'archéologue Howard Carter, mais cet artefact n'a été trouvé que trois ans plus tard, en 1925.

Jusqu'à récemment, les archéologues n’avaient jamais regardé à l’intérieur de la trouvaille.

Au cours de l’émission, Mme Hughes a souligné que ce coffre appartenait à la femme de Toutânkhamon, comme l’ont déterminé des chercheurs.

Quand les participants du show ont ouvert l’artefact, ils ont été surpris de voir qu’il était vide.

«Malheureusement, le coffre est vide», a tristement constaté la présentatrice. «Mais on peut sentir son odeur, non? Nous sentons l’odeur du bois et de la résine, c'est la senteur de l'histoire qui sort du coffre», a-t-elle ajouté.

Pourtant, selon Mme Hughes, l'ouverture du coffre n'a pas permis aux chercheurs de révéler ses secrets. Il leur reste toujours à comprendre pourquoi l’artefact a été placé dans le tombeau de Toutânkhamon.