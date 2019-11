Une commune belge refuse le tournage de Game of Thrones dans le château local

Après avoir reçu il y a deux ans une demande de la part des producteurs de la série Game of Thrones pour filmer dans le château de Beersel, le bourgmestre de cette commune située en Belgique a refusé l’offre, rapporte VRT.

Selon le média, ils voulaient utiliser le château comme décor promotionnel. En outre, de nombreuses prises de vue devaient être tournées de nuit.

Le bourgmestre a dû refuser cette demande suite aux conseils de pompiers qui ont estimé que cela n’était pas idéal pour la sécurité.

Citées par le site d’information, les autorités municipales ont indiqué que cette décision avait plusieurs raisons.

«Le château est en ruines et n’a pas d’éclairage, ce qui aurait rendu un tournage nocturne très dangereux. En plus, le château est entouré de douves et n’a qu’une entrée, qui fait donc également office de sortie de secours», a expliqué le bourgmestre.

«Un nombre limité de personnes peut donc s’y trouver en même temps. Au final, les pompiers ont trouvé que cela n’était pas suffisamment sûr de laisser les prises de vue se faire comme les producteurs le voulaient», a ajouté le bourgmestre, en soulignant que les producteurs avaient été très compréhensifs.

Les créateurs de Game of Thrones ont annoncé cette semaine la mise en chantier d’un prequel intitulé House of the Dragon et dont les événements auront lieu 300 ans avant l'action de la série originale. La date de diffusion n'a pas encore été annoncée.