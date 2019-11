Moscou décroche l’«Oscar» du tourisme

Et c’est Moscou qui a été reconnue cette année comme la meilleure ville de destination au monde, devançant d’autres mégapoles et capitales, dont Londres, New York et Paris, qui étaient en lice pour cette prestigieuse récompense du World Travel Awards, dont la cérémonie s’est déroulée à Oman.

Sur son compte Twitter, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, n’a pas tardé à réagir à cette nouvelle. «Nous avons remporté l’un des plus prestigieux prix de l’industrie touristique», s’est-il félicité.

Et de rappeler que, depuis le début de l’année en cours, la capitale russe avait été visitée par quelque 19,5 millions de touristes, et cela même avant les vacances d’hiver.

Donc la prochaine édition des World Travel Awards se tiendra pour la première fois à Moscou. Pour rappel, le prix en question a été fondé en 1993 et en 2017 c’est Saint-Pétersbourg qui avait été choisie comme meilleure destination touristique.