Le métro de Moscou se prépare pour l’épisode IX de Star Wars

Des tickets de métro à l’effigie de personnages de Star Wars sont d’ores et déjà vendus à Moscou, et d’autres souvenirs vont bientôt faire leur apparition: la capitale russe se prépare pour le nouvel épisode de la saga.

Bonne nouvelle pour les collectionneurs: des tickets de métro illustrés sur le thème de Star Wars sont dès à présent disponibles à Moscou et, à partir du 6 décembre, seront aussi proposés à la vente des breloques, des images et des autocollants utilisables à la place des tickets, le tout aux couleurs de la célèbre saga intergalactique.

В продаже появились карты «Тройка» с дизайном в стилистике «Звёздных Войн».

Comme l’explique le service de presse du réseau souterrain de Moscou, c’est un cadeau, de la part du métro ainsi que de celle de Walt Disney, fait aux Moscovites à l’occasion de la sortie de l’épisode IX: L’Ascension de Skywalker.

Les personnages préférés

Sur les tickets, on voit des personnages et des scènes de Star Wars, notamment Rey, l’héroïne principale de la nouvelle trilogie, ainsi que les robots R2-D2 et ВВ-8, qui sont particulièrement populaires chez les fans. Les tickets, breloques, images et autocollants ont été tirés à 100.000 exemplaires.

La saga qui nous accompagne depuis des décennies

Star Wars a été créé par George Lucas au début des années 1970. Le célèbre cinéaste en a tourné six films avant de vendre la franchise à Walt Disney, qui a réalisé la suite. Ainsi, en 2015, l’épisode VII est sorti, marquant le début de la nouvelle trilogie, puis le huitième en 2017.

La sortie de l’épisode IX: L’Ascension de Skywalker est prévue en France pour le 18 décembre, et pour le 19 en Russie.