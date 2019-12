Les critiques d’Hollywood Reporter ont choisi les pires films de 2019

La liste des dix pires films de 2019, choisis par les critiques d’Hollywood Reporter, comprend deux réalisations avec la participation de John Travolta, l'adaptation cinématographique de Cats et le dernier travail de Stallone, précise le site de l’édition.

Les experts ont d’ailleurs conseillé à tous ceux qui souhaitaient devenir critiques de cinéma de les regarder tous les dix pour s’entraîner. En effet, la concurrence dans le métier est très élevée et il faut visionner beaucoup de mauvais films.

Le podium est formé par le dessin animé Guardians of the Arctic, suivi d’une adaptation cinématographique de la comédie musicale Cats - qui a reçu des commentaires négatifs dès sa première bande-annonce. Sur la troisième marche, Dark Phoenix, un nouveau volet de la franchise des X-Men.

Un triste palmarès

À la quatrième place, Domino, thriller «ennuyeux» de Brian De Palma avec Nikolai Coster-Waldau dans le rôle-titre, et à la cinquième, le Fan «très peu convaincant» avec John Travolta.

Pour clore ce triste palmarès 2019, restent Ghosts of Sharon Tate; Million Small Shards; Rambo: Last Blood; Calm et, enfin Side by Side, avec de nouveau John Travolta.