Wonder Woman adapte au cinéma un roman interdit dans les lycées israéliens

C’est un roman hébreu controversé, qui a soulevé de nombreuses critiques en Israël, qui sera prochainement adapté au cinéma par la star de Wonder Woman et son mari.

Gal Gadot et son mari, Jaron Varsano, coproduiront, avec la société israélienne Keshet International, l’adaptation au cinéma du roman hébreu controversé Borderlife de l'auteur israélienne Dorit Rabinyan.

Le roman raconte l'histoire d’amour entre Liat, une interprète israélienne, et Hilmi, un artiste arabe, qui se rencontrent à New York et cachent leur relation à leurs amis et à leurs familles.

Le motif invoqué par la responsable qui a pris la décision sur l’interdiction est le risque que l'ouvrage ne soit perçu comme encourageant les relations intimes entre Israéliens et Palestiniens, selon la presse.

Interdit dans les lycées

Le livre a fait déferler une vague de critiques en Israël et le ministère de l’Éducation l’a rayé de la liste de lecture dans les lycées du pays, après quoi ses ventes ont explosé, rappellent dans ce contexte les médias.

La star de Wonder Woman et son mari ont fondé ensemble une société de production baptisée Pilot Wave.