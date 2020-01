Entre surprises et déceptions, les Golden Globes consacrent les films et séries de l’année 2019

La 77e édition des Golden Globe Awards a mis en lice de nombreux représentants de l’industrie cinématographique mettant en concurrence Joaquin Phoenix et Christian Bale, Charlize Theron et Renée Zellweger ou encore Quentin Tarantino et Martin Scorsese.

Le Beverly Hilton Hotel de Los Angeles a accueilli le 5 janvier la 77e cérémonie des Golden Globe Awards de la Hollywood Foreign Press Association. L’un des plus importants événements du cinéma qui a été animé par l’humoriste Ricky Gervais.

Le film de guerre 1917 a été désigné comme le meilleur film dramatique, alors que son auteur, Sam Mendes, a remporté le prix du meilleur réalisateur.

Le neuvième film de Quentin Tarantino Once Upon a Time… in Hollywood a remporté les prix de trois catégories: «meilleure comédie ou comédie musicale», «meilleur scénario et meilleur acteur dans un second rôle» pour Brad Pitt.

Joaquin Phoenix, qui a joué le rôle principal du film Joker, a été nommé meilleur acteur. En lice pour ce titre se trouvaient également Christian Bale, Antonio Banderas, Jonathan Pryce et Adam Driver.

Quant au titre de la meilleure actrice, il a été remporté par Renée Zellweger. La star a joué Judy Garland dans le drame biographique Judy et a rivalisé, entre autres, avec Charlize Theron et Scarlett Johansson.

Awkwafina est devenue la première actrice d'origine asiatique à avoir reçu un Golden Globe pour sa nomination dans la catégorie «meilleure actrice dans un film musical ou une comédie» pour son rôle dans le drame Farewell.

Tom Hanks a reçu un Golden Globe d’honneur, à savoir Le Cecil B. DeMille Award, pour toute sa carrière d’acteur.

Contrairement aux Oscars, les Golden Globes prennent aussi en compte les séries télévisées et les films réalisés pour la télévision. Ainsi, le titre de «meilleure série musicale ou comédie» a été remporté par Fleabag (Amazon), le prix de la «meilleure série dramatique» par Succession (HBO) et Chernobyl (HBO) a été désigné meilleure mini-série ou téléfilm.