Little Richard, l'un des pionniers du rock and roll, est mort

L'un des pionniers américain du rock and roll Little Richard (Richard Wayne Penniman de son vrai nom) est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé son fils au magazine Rolling Stone.



Parmi les titres les plus célèbres du défunt musicien figurent Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille ou Keep A-Knockin (But You Canʼt Come In). Les deux premiers ont connu une popularité extraordinaire après avoir été interprêtés par Elvis Presley.

Les causes de la mort de cette légende de la musique américaine ne sont toujours pas connues.

