Tarantino désigne le film qu’il considère comme le meilleur de la décennie

Celui à qui l’on doit des œuvres cinématographiques telles que Pulp fiction, palme d’Or à Cannes, ou le tout récent Once Upon a Time… in Hollywood, qui a décroché trois Goldens Globes, a désigné The Social Network de David Fincher comme le meilleur film des années 2010.

«Il est numéro 1 parce que c’est le meilleur, voilà tout! Il écrase toute la concurrence», affirme Quentin Tarantino, cité par le magazine Première.

Sorti en 2010, le film a remporté trois trophées lors de la 83e cérémonie des Oscars. Le sujet de l’œuvre cinématographique en question revient sur la création du réseau social Facebook par Mark Zuckerberg . Il s’agit en effet de l’adaptation de l'essai «The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius, and Betrayal», de Ben Mezrich, paru en 2009.

Plus tôt, Tarantino avait déclaré que Dunkerque, de Christopher Nolan, était son deuxième film préféré de la même décennie.