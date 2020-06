Un théâtre belge fait sa pub en utilisant des scènes de bagarre au parlement ukrainien - vidéo

Le théâtre royal de la Monnaie, à Bruxelles, a utilisé des séquences de bagarres à la Rada suprême (parlement ukrainien) dans la campagne publicitaire de sa nouvelle saison théâtrale. Des photos de ces scènes sont également à trouver sur le site du théâtre.

Le slogan de la saison est «Once upon now» («Il était une fois maintenant»). L’idée est de souligner l’instabilité de l’actuel ordre du jour.

Un parlement agité

Sur les séquences utilisées dans le clip, c’est le plus souvent Igor Mirochnitchenko, un homme politique d'extrême droite, qui y apparaît. Il a participé à une bagarre avec des représentants du Parti communiste ukrainien en 2014. Elles montrent également l’ancien Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk, qui, en 2015, a été soulevé et arraché de sa tribune au parlement, mais aussi l’ancien président de l’institution Vladimir Litvine.

Les scènes d’esclandres à la Rada ont plus d’une fois fait le buzz durant la présidence de Petro Porochenko. Les vidéos des rixes déclenchées pendant des séances ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Mais l’enlèvement de la tribune d’Arseni Iatseniouk détient la palme de la scène parlementaire la plus partagée et parodiée.