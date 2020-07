Concours photo Stenine: les internautes invités à choisir leur vainqueur

Les internautes peuvent désormais se transformer en «jury populaire» du concours Stenine destiné aux jeunes photojournalistes, et ce grâce au vote en ligne.

Ouvert jusqu'à 22h59 (heure de Paris) le 31 juillet, le vote a été lancé sur le site Web du concours version russe et version anglaise.

Pour y participer, il suffit d'avoir un profil sur l'un des réseaux sociaux suivants: VKontakte, Facebook, Twitter ou le service chinois Weibo. Le vainqueur du vote en ligne sera annoncé le 1er août, et l'auteur de la photo la plus populaire sur Internet recevra un diplôme.

Selon Oksana Oleinik, сuratrice du concours et cheffe du service des projets visuels à Rossiya Segodnya, le vote en ligne donne aux internautes la possibilité de participer aux débats avec le jury et de choisir leur propre favori.

«Aujourd'hui, quand n'importe qui peut prendre une photo en cliquant sur un bouton de l'appareil de son téléphone portable, nombreux sont ceux aimant se prononcer sur la photographie et ils se révèlent souvent très bien informés et de bon goût. Notre concours sélectionne la meilleur des meilleures parmi les œuvres de jeunes photojournalistes et nous sommes extrêmement curieux de voir ce que le public, pour qui ces photographies ont été créées en premier lieu, pense du choix du jury. Notre jury professionnel a sélectionné une liste restreinte. Les lauréats seront annoncés en septembre. Pendant ce temps, le vote en ligne révèlera quel travail est le plus remarquable et le plus mémorable pour notre public Internet. Nous aimerions inviter tous les passionnés de photographie à voter et nous nous réjouissons de voir les résultats», a noté Mme Oleinik.

En septembre, le concours Sténine annoncera les gagnants sur son site Web. Une exposition des œuvres des lauréats s'ouvrira à Moscou durant le même mois.

Les organisateurs prévoient également de lancer la traditionnelle tournée mondiale des photographies plus tard cette année.

Au sujet du concours

Andreï Stenine (1980-2014), photographe russe et correspondant de l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, est décédé le 6 août 2014 dans le sud-est de l'Ukraine au cours d'une mission journalistique.

Instauré par l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya le 22 décembre 2014, le Concours international de journalisme photo Andreï Stenine se tient sous l'égide de la Commission de la Russie pour les affaires de l'Unesco. Il se fixe pour objectif d'attirer l'attention du public sur les missions du journalisme photo et de soutenir les jeunes photographes aspirant à développer leur maîtrise professionnelle.

En 2020, les partenaires médiatiques généraux du concours sont: le site d'information Vesti.Ru et la chaîne de télévision nationale Rossia K (Rossia-Kultura). Les partenaires médiatiques internationaux sont: l’agence de presse et radio Sputnik, l’agence de presse Askanews, la société multiplateforme Independent Media, l’agence de presse Notimex, l’agence de presse ANA, la chaîne et le site Web RT, Shanghai United Media Group (SUMG), le site Web du journal China Daily, le site de The Paper, le réseau médiatique Al Mayadeen, l’agence de presse Prensa Latina, l’agence de presse News1, le site de DBW et le site de Brasil 247. Le concours est soutenu par le magazine National Geographic Russia, par le site Russian Photo, le site Photo-study.ru, l’école Photo Academy, le site YOung JOurnalists, le magazine Fotoargenta, Delhi Photography Club, le magazine Enfoque Visual, le magazine LF Magazine. Le partenaire de l’exposition internationale est PhotOn Festival.