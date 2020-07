Banksy se prononce pour le port du masque dans le métro de Londres - vidéo

Une vidéo en faveur du port du masque sanitaire intitulée «Si tu ne portes pas de masque, tu ne comprends pas» est apparue sur le compte Instagram du street-artist britannique anonyme surnommé Banksy, alors que la pandémie de Covid-19 continue ses ravages.

La vidéo montre un homme en tenue de désinfection, vraisemblablement Banksy lui-même, en train de pulvériser de la peinture avec des pochoirs dans une rame du métro de Londres. Les pochoirs représentent des rats qui n’arrivent pas à mettre de masques ni à utiliser le désinfectant à bon escient. Ils éternuent et utilisent les masques comme des parachutes.

À la fin de la vidéo, on voit l’artiste écrire «I get lockdown» («Je suis confiné») sur le mur de quai d’une station. Les portes d’une rame qui se referment portent l’inscription «But I get back up again» («mais je me relève»).

Le hit de 1997 du groupe Chumbawamba, Tubthumping («I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down») constitue le fond sonore de la vidéo.

Le maire de Londres, Boris Johnson, qui s’est remis du Covid-19, a récemment proposé de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins. Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a annoncé le 13 juillet que les clients des commerces et supermarchés anglais devraient être munis d'un masque de protection à compter du 24 juillet.