Voici les 11 meilleurs films de tous les temps d’après Quentin Tarantino

Le réalisateur américain Quentin Tarantino a établi une liste de 11 films qu’il considère comme les meilleurs de tous les temps. Révélée en 2013 sur le site Open Culture, cette liste a été exhumée le 26 juillet par le magazine Far Out. Il y rend notamment hommage aux réalisateurs qui ont influencé sa carrière, comme Sergio Leone et Martin Scorsese.

Grand fan de westerns, Tarantino a placé Le Bon, la Brute et le Truand (1966) à la première place de son classement.

«En ce qui concerne les cinéastes des années 1960 qui comptent le plus pour les cinéastes des années 1990 et 2000, je crois que Leone montre la voie de la cinématographie moderne», a-t-il déclaré. «On ne dépasse pas Leone, on commence par lui».

Viennent ensuite trois films dont il a précisé que les places sont «interchangeables»: Rio Bravo, un western d’Howard Hawks datant de 1959, Blow Out, un thriller de Brian de Palma et Taxi Driver (1976), le célèbre drame de Martin Scorsese avec Robert de Niro. À noter que Blow Out, sorti en 1981, est le film le plus récent qui figure dans la liste.

Tarantino manifeste également son amour pour le cinéma d’horreur, avec Carrie de Brian de Palma, mais aussi Les Dents de la mer de Steven Spielberg. Il y a également intégré un film d’arts martiaux, La Main de fer, avec Bruce Lee. Le réalisateur a d’ailleurs fait référence à ce dernier dans Once Upon a Time… in Hollywood.

Enfin, il démontre l’étendue de sa culture cinématographique en plaçant quelques films des années 1940 peu connus du grand public tels que La Dame du vendredi et Les Cinq Secrets du désert.

«Étudiant en cinéma»

«Quand les gens me demandent si j'ai fait une école de cinéma, je leur réponds que non, je suis allé au cinéma», a déclaré Tarantino, cité par le magazine. En effet lorsqu’il ne tourne pas de films il en regarde beaucoup, en moyenne 200 par an.

«Je me considère comme un étudiant en cinéma. C'est presque comme si j'allais devenir professeur de cinéma, et le jour de ma mort est le jour où je reçois mon diplôme. C'est une étude qui dure toute la vie», a-t-il poursuivi.

Concernant le cinéma plus récent, le réalisateur de Kill Bill s’exprime régulièrement sur ses films préférés sortis il y a peu. Ainsi, en 2019, il avait révélé que son favori était Crawl, d’Alexandre Aja, long-métrage mettant en scène une femme et son père coincés dans une cave infestée par des alligators lors d’un ouragan en Floride.

Il a également estimé que le meilleur film de la décennie 2010 était The Social Network, de David Fincher, qui retrace la période durant laquelle Mark Zuckerberg a créé le réseau social Facebook. Il est suivi par Dunkerque, un film de guerre de Christopher Nolan.