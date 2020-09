La route vers Yalta: finale du festival commémorant la Victoire de 1945 – vidéo

Des chants de la Grande Guerre patriotique traduits dans d’autres langues retentissent ce soir sur un quai d’une ville de Crimée. Les artistes et collectifs de 14 pays, dont la France, prennent part ce 1er septembre au soir à la finale du Festival musical international La route vers Yalta.

Quinze artistes et collectifs, dont la Française Christelle Loury, participent ce 1er septembre à la finale du Festival musical La route vers Yalta, qu’accueille le quai principal de cette ville l’année du 75e anniversaire de la Victoire. Chacun dans sa langue, ils interprètent des chants de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) ou qui y font référence, traduits dans leur langue.

Initialement, la finale et le gala concert devaient se tenir le 1er mai, mais la pandémie de Covid-19 a perturbé l'agenda.

La demi-finale a eu lieu le 8 mai en ligne. Ses participants ont été retenus parmi 157 candidats issus de 37 pays.

Le jury du festival comprend des musiciens, artistes et personnalités de la culture et des arts de plusieurs pays. Parmi eux figure le réalisateur et musicien serbe Emir Kusturica.