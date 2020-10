Le désert de Nazca livre un nouveau géoglyphe d’une civilisation éteinte – images

Des fouilles archéologiques menées dans le désert de Nazca ont permis aux chercheurs de révéler le géoglyphe d’un félin sur la pente de l’une des collines, annonce le ministère péruvien de la Culture.

"Nazca":

Porque arqueólogos descubren un nuevo geoglifo en la Pampa de Nasca. pic.twitter.com/zW1PhQ86zI — ¿Por qué es Tendencia_Pe? (@TendenciaPe) October 16, 2020

​Les scientifiques indiquent dans un communiqué que la figure était à peine visible et était sur le point de disparaître en raison de son emplacement sur une pente assez raide et des effets de l'érosion naturelle.

Arqueólogos em Nazca, Peru, descobriram um enorme geoglifo felino em uma encosta.



O Ministério da Cultura do país disse que o geoglifo, que tem 37 metros de comprimento, quase não é visível e corre o risco de ser totalmente apagado. pic.twitter.com/905vT5fn0Y — 🔰Tati cruz🔰 (@Taticru79846829) October 17, 2020

​Grâce à des travaux de nettoyage et de conservation, il est possible désormais de voir la silhouette d'un félin, avec le corps et la tête, et dont les lignes larges de 30 à 40 cm sont en grande partie bien définies.

Les origines du géoglyphe

Le style de cette figure, qui mesure environ 37 mètres de long, correspond, selon les chercheurs, à la période tardive de la civilisation de Paracas qui a connu son apogée entre 600 et 400 ans av. J.-C. Autrement dit, le géoglyphe est antérieur aux plus célèbres images du désert de Nasca qui sont datées de 100 à 200 ans av. J.-C. Les représentations de félins de ce type sont fréquentes dans l'iconographie des céramiques et textiles de la culture de Paracas.

Inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1994, les géoglyphes de Nazca ont été redécouverts en 1927. Leur taille varie de quelques mètres à plusieurs kilomètres et ils jouaient, d’après les scientifiques, un rôle capital lors des rituels destinés à faire tomber la pluie nécessaire aux terrains desséchés de la cordillère des Andes.