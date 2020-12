Une série russe rejoint les productions les plus populaires sur Netflix aux États-Unis

Netflix a révélé le classement des séries étrangères les plus populaires sur sa plateforme et une création russe y fait bonne figure. Depuis plusieurs années, la multinationale américaine tente d’enrichir son catalogue d’œuvres produites dans d'autres pays.

La série russe To the Lake est l’une créations étrangères les plus appréciées auprès du public américain sur Netflix, rapporte le Wall Street Journal. La plateforme a en effet partagé avec le quotidien son classement des meilleures séries en langue non anglaise. La production russe s’y classe huitième.

Dans une ambiance post-apocalyptique, To the Lake raconte la fuite d’un groupe de survivants hors de Moscou pour tenter d’échapper à un virus ravageant la ville. La série de huit épisodes est tirée d’un roman de Yana Vagner.

Un catalogue qui s’internationalise

Netflix a établi son classement en comptabilisant le nombre d’utilisateurs ayant regardé au moins deux minutes d’une série, au cours des 28 jours suivant son lancement.

Pas une seule série comique ou romantique ne figure au classement.

Une autre création ayant trait à une histoire de pandémie se trouve dans le top 10: la production danoise The Rain, preuve de l’actualité brûlante du sujet.

Netflix a récemment tenté de diversifier son offre en intégrant à son catalogue de multiples programmes étrangers. La plateforme a ainsi doublé son investissement sur le contenu original non anglais ces deux dernières années.

«Nous avons des émissions originales dans la langue locale et des bureaux dans de nombreux pays à travers le monde. La croissance dans ce domaine est très importante pour l’entreprise», explique au Wall Street Journal le responsable de Netflix Global TV, Bela Bajaria.

La plateforme a annoncé que le visionnage de titres non anglais par ses abonnés américains avait augmenté de plus de 50% par rapport à 2019, conclut le quotidien.