Les six amis de la série «Friends» auraient dû être sept: ce personnage a été supprimé in extremis

Un personnage de la série «Friends» a été supprimé au dernier moment car il ne plaisait pas à ses auteurs, révèle le podcast «Serieland» diffusé sur Europe 1. En effet, un policier plus âgé, «cinéphile» et «avec de la bouteille» était présent dans le script pour accompagner les six protagonistes.

La sitcom culte «Friends», qui met en scène trois filles et trois garçons dans le New York des années 1990, aurait pu être différente. Monica, Rachel, Phœbe, Ross, Joey et Chandler auraient dû être accompagnés d’un autre personnage, un membre des forces de l’ordre, d’après le podcast «Serieland» diffusé cette semaine sur Europe 1.

En effet, lorsque les deux créateurs de la série Marta Kauffman et David Crane ont présenté leur épisode pilote à la chaîne américaine NBC, les producteurs ont demandé d’introduire un personnage plus âgé afin que «Friends» ne soit pas «une sitcom pour ados». C’est là qu’a débarqué «Pat the cop», un policier «avec de la bouteille» et fan de cinéma.

Des auditions ont eu lieu pour le rôle, tandis que le script initial était modifié pour l’occasion. Les show runners n’ont toutefois pas accroché et ont négocié avec les producteurs. Ainsi, les parents de Monica Geller (interprétée par Courtney Cox) ont pris davantage de place dans la série. Plus tard, c’est un autre personnage plus âgé, Richard Burke (joué par Tom Selleck) qui apparaîtra régulièrement.

Toujours populaire

Plus de 20 ans après, «Friends» continue de conquérir des téléspectateurs, notamment avec la plateforme Netflix qui en a acquis les droits de diffusion. D’après un sondage Ipsos-Sopra Steria réalisé en septembre, les Français ont placé «Friends» à la septième place du classement de leurs séries préférées sur les 30 dernières années.