Un pays d’Europe centrale nommé Région européenne de la Gastronomie 2021

La Slovénie a reçu le prix de la Région européenne de la Gastronomie pour 2021, rapporte Lonely Planet. La récompense lui a été décernée par l'Institut international de la gastronomie, de l'art et de la culture (IGCAT).

Le jury composé d’experts du tourisme, de la restauration et de l’agriculture, estime que le pays a développé de nombreux projets et programmes liés à la gastronomie, et mérite ainsi ce prix.

Selon les experts, la diversité des paysages et de la nature en Slovénie se reflète dans sa culture et sa gastronomie. Le petit pays d’Europe centrale est en effet le seul à relier les Alpes, la mer Méditerranée et la plaine pannonienne.

«Du potager à la table»

La philosophie culinaire slovène est basée sur le principe «du potager à la table», qui s’exprime dans les relations étroites qu’entretiennent les chefs et les producteurs locaux, ou dans les résonnances entre paysage et traditions gastronomiques, souligne Lonely Planet.

En 2020, la Slovénie comptait 52 restaurants répertoriés au guide Michelin, dont un auréolé de deux étoiles. Certains de ces établissements ont également reçu le label «Gastronomie durable» du célèbre guide. L’office du tourisme slovène a récemment créé son propre label pour soutenir la «cuisine verte».