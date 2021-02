Cette célébrité est la première à franchir le cap des 500 millions d’abonnés sur le Net

Un pas de plus dans l'Histoire, mais cette fois dans l’Histoire d’Internet, pas du football. À 36 ans, Cristiano Ronaldo est devenu la première star à avoir franchi la barre des 500 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Pour être plus précis, Ronaldo a désormais plus de 501 millions de followers sur Instagram (262), Facebook (148) et Twitter (91). Même sa chaîne YouTube, qui reste inactive depuis quatre ans, dépasse le million.

En janvier 2020, le footballeur de la Juventus a été le premier au monde à être suivi par plus de 200 millions de personnes sur son compte Instagram.

Avec ses plus de 500 millions de followers, il laisse derrière lui des célébrités comme les chanteuses Selena Gomez (350 millions), Ariana Grande (347) ou encore l’acteur et ancien catcheur Dwayne «The Rock» Johnson (290).

Un autre record

Début janvier, la légende brésilienne du football Pelé a été dépassée par Cristiano Ronaldo en termes de buts après son doublé lors du match de la Juventus face à Udinese (4-0).

Ce doublé a permis de porter à 758 son total de buts contre 757 pour Pelé. CR7 est désormais le deuxième meilleur buteur de tous les temps derrière Josef Bican (805), ancien joueur autrichien puis tchécoslovaque qui a réalisé cette performance entre 1931 et 1955.