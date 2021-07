Athènes: la soprano russe Anna Netrebko en tête d'affiche à la réouverture de l'Opéra avec public

L'Opéra national de Grèce dit avoir choisi "l'espace en plein air le plus grand et le plus sûr d'Athènes" pour rassurer le public face aux craintes liées au Covid-19.

La célèbre soprano russe Anna Netrebko a été sur scène samedi à Athènes lors d'un concert de stars qui a marqué la réouverture des représentations avec public de l'Opéra national de Grèce, alors même que les autorités tirent la sonnette d'alarme sur une résurgence des contaminations au Covid-19.

Anna Netrebko a été la tête d'affiche du All Star Verdi Gala organisé au Stade panathénaïque d'Athènes, site des premiers Jeux olympiques modernes, lors d'une soirée d'arias et de duos de certains des opéras les plus populaires de Verdi, tels que "Aida", Il Trovatore", "La Force du Destin", "Otello" et "Rigoletto".

Elle a chanté aux côtés de son mari, le ténor azerbaïdjanais Yusif Eyvazov, du baryton grec Dimitri Platanias et de la mezzo géorgienne Anita Rachvelishvili, accompagnée par l'orchestre de l'Opéra national de Grèce sous la direction du chef français Philippe Auguin.

L'Opéra national de Grèce dit avoir choisi "l'espace en plein air le plus grand et le plus sûr d'Athènes" pour rassurer le public face aux craintes liées au Covid-19.