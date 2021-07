Cinq nouveaux sites culturels sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Il s’agit de sites situés en Allemagne, en Arabie saoudite, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, en République tchèque et au Royaume-Uni, indique un communiqué de l’organisation onusienne établie à Paris.

La liste comprend ainsi l’aire culturelle de Ḥimaa, en Arabie saoudite, et le site transnational des grandes villes d’eaux d’Europe qui comprend 11 villes situées dans sept pays européens: Bad Ems, Baden-Baden et Bad Kissingen en Allemagne; Baden bei Wien (Autriche); Spa (Belgique); Vichy (France); Montecatini Terme (Italie); Bath (Royaume-Uni) ainsi que Franzensbad, Karlovy Vary et Marienbad en Tchéquie.

Le phare de Cordouan en France, La Mathildenhöhe à Darmstadt en Allemagne et les Cycles de fresques du XIVe siècle à Padoue, en Italie, font désormais partie de la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Le Comité du patrimoine mondial avait décidé auparavant de retirer le bien «Liverpool – Port marchand» de la Liste du patrimoine mondial, en raison de la perte irréversible des attributs qui transmettent la valeur universelle exceptionnelle du bien.

L’examen des candidatures devrait se poursuivre jusqu'au 28 juillet, précise l’agence onusienne.