L'Unesco ajoute un autre site européen sur la Liste du patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a inscrit le bien transnational des Frontières de l’Empire romain – le limes du Danube (segment occidental), situé en Allemagne, en Autriche et en Slovaquie, sur la Liste du patrimoine mondial au cours de sa 44e session prolongée, tenue en ligne et présidée par la Chine, a annoncé l'Unesco.

«Le segment occidental couvre environ 600 kilomètres de l’ensemble de la frontière de l’Empire romain formée par le Danube. Ce bien constituait une partie de la frontière beaucoup plus vaste de l’Empire romain qui encerclait la mer Méditerranée», a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Le limes du Danube témoigne des spécificités de cette partie de la frontière romaine grâce à une sélection de sites qui représentent des éléments clés (voies, forteresses légionnaires et les installations qui y sont associées, petits forts et camps temporaires) et au rapport de ces structures à la topographie locale, précise l'organisation.

Plus de 30 biens inscrits au Patrimoine mondial

Au cours de sa 44e session, le Comité du patrimoine mondial a examiné les nominations soumises en 2021, mais aussi en 2020, lorsque la session a dû être reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Au total, 34 biens -29 sites culturels et cinq sites naturels- ont été inscrits au cours de la session actuelle et trois biens ont été étendus.

Il s’agit entre autres de sites situés en Allemagne, en Arabie saoudite, en Autriche, en Belgique, au Brésil, en Chine, en Espagne, en France, en Inde, en Iran, en Italie, aux Pays-Bas, au Pérou, en République tchèque, en Roumanie, au Royaume-Uni et en Uruguay.

Le Comité a également reconnu des améliorations suffisantes quant à l'état de conservation du site du patrimoine mondial du Parc national de la Salonga, dans la République démocratique du Congo, pour justifier son retrait de la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le site roumain du Paysage minier de Rosia Montana a été inscrit sur les Listes du patrimoine mondial et du patrimoine mondial en péril en attendant que soient levées les menaces d'éventuelles activités minières qui pèsent sur son intégrité.

Le Comité du patrimoine mondial a en outre décidé de retirer «Liverpool – Port marchand» de la Liste du patrimoine mondial. Cette décision exceptionnelle et rare a été prise en raison de la perte irréversible des attributs pour lesquels ce bien avait été inscrit.