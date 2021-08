Des sommets à la descente aux enfers: la folle épopée des consoles SEGA, victimes du marché US

«Sega, c’est plus fort que toi!» Avec ce slogan devenu mythique, l’entreprise japonaise a marqué toute une génération de jeunes joueurs français au début des années 90. En 1987, en quelques mois, SEGA écoulait plus de 30.000 Master System dans l’Hexagone. Un succès qui ne s’est d’ailleurs pas démenti en Europe et plus particulièrement en Angleterre. En outre, une console comme la Mega Drive a également connu un joli succès au Brésil ainsi qu’en Russie.

Alors que l’entreprise nippone était à son apogée, livrant un combat féroce à coups de campagnes publicitaires mémorables face à Nintendo, peu à peu, pourtant, elle a entamé son long déclin.

«SEGA reposait sur des fondations américano-japonaises et elle va peu à peu perdre pied en étant tiraillée entre ses deux cultures. Elles se sont entrechoquées à une époque où la concurrence devenait forte, ça a fait des étincelles entre le Japon et les États-Unis. Et ça a conduit à tout un tas de décisions catastrophiques», confie à Sputnik Régis Monterrin, auteur de l’ouvrage Génération Sega (Éd. Omaké Books).

Ainsi, les choix stratégiques de son président, Hayao Nakayama, sa volonté farouche de conquérir le marché américain, puis les échecs commerciaux de machines comme la Game Gear, la Saturn ou encore la Dreamcast, vont sonner le glas de la firme en tant que développeur de consoles.